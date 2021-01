Chernobylite sarà tradotto in italiano: pandemia non ritarda lo sviluppo

Chernobylite uscirà dall'Accesso Anticipato nel 2021, come pianificato all'inizio dell'Accesso Anticipato, e sarà anche tradotto in italiano. Quindi la pandemia non ha costretto gli sviluppatori a posticipare il lancio, come successo a moltissimi altri giochi, nonostante ci sia stato un leggero spostamento in avanti della pubblicazione, rispetto ai piani iniziali.

A darne notizia sono stati loro stessi su Steam, dove in un lungo post hanno fatto il punto della situazione, annunciando che a breve comunicheranno la data d'uscita ufficiale della versione 1.0, che cadrà nel Q2 2021.

L'aggiunta della traduzione in italiano è stata resa possibile dal publisher All in! Games, che ha finanziato un maggior numero di lingue rispetto a quelle inizialmente previste (erano solo due: russo e inglese). Proprio l'aggiunta di queste lingue, che comprende anche la revisione completa dei testi, ha costretto al leggero scostamento di cui parlavamo sopra. Non si tratta di un ritardo vero e proprio, visto che la data di uscita non era stata ancora fissata, ma i ragazzi di The Farm 51 hanno voluto comunque darne notizia alla loro comunità per una questione di correttezza.

Altra ottima notizia: i contenuti inizialmente previsti come DLC saranno integrati direttamente nella versione finale, con una MegaPatch lanciata durante il prossimo inverno. Quindi chi ha comprato Chernobylite in Accesso Anticipato, o lo ha finanziato durante la campagna Kickstarter, li avrà tutti senza spendere un soldo in più. Solo buone notizie, insomma.