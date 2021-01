GTA Online: ricavi da record grazie all'espansione Cayo Perico Heist

GTA Online ha prodotto ricavi da record a dicembre 2020, grazie al lancio dell'espansione Cayo Perico Heist, che ha aggiunto una nuova mappa open world esplorabile.

A darne notizia è stata la compagnia di analisi del mercato videoludico digitale SuperData, che ha riportato come GTA V abbia visto il suo mese migliore di sempre per ricavi digitali. Pensate che il numero di giocatori è cresciuto del 46% rispetto a novembre. Anche se non ha toccato le quote di inizio 2020, è comunque un risultato incredibile per un gioco con così tanti anni sulle spalle.

Dal rinnovato successo di GTA Online si capisce anche come mai Rockstar Games non abbia alcuna fretta di lanciare GTA 6. Del resto tra ricavi digitali e vendite, GTA 5 continua a fare annualmente meglio della maggior parte delle novità premium, quindi avrebbe poco senso fargli concorrenza interna o confondere le acque con un prodotto assimilabile. Prima o poi uscirà sicuramente, immaginiamo anche con GTA Online integrato nel pacchetto (magari con qualche corposa espansione), ma quando sarà pronto e quando Rockstar sarà sicura di avere il successore giusto per la sua gallina dalle uova d'oro.