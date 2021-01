Cyberpunk 2077 traina la crescita del mercato digitale

Nonostante le polemiche e le controversie post lancio, Cyberpunk 2077 essere riuscito a trainare il mercato digitale di dicembre, che ha fatto registrare dei risultati da record. Come già riportato, secondo SuperData il gioco di CD Projekt Red dovrebbe aver venduto 10,2 milioni di copie solo in digitale, delle quali l'80% su PC.

L'ottimo risultato ha aiutato a stabilire un nuovo record mensile per il mercato digitale videoludico, che ha toccato ricavi complessivi per 12 miliardi di dollari, con una crescita notevole in tutti i settori. Il segmento console ha fatto registrare un +16%, mentre quello PC un +40%, entrambi su base annua. Complessivamente, la crescita è stata del 15%.

La sostanza è che il mercato digitale sta diventando sempre più preponderante. Il caso di Cyberpunk 2077 in tal senso è emblematico. Probabilmente durante la generazione PS5 e Xbox Series X / S i rapporti di forza cambieranno definitivamente e il mercato fisico sarà marginalizzato.