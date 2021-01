Jade Empire, l'art director di BioWare mostra alcune immagini del seguito spirituale

Matt Rhodes, art director di BioWare, ha pubblicato di recente vari concept art e illustrazioni su Revolver, ovvero quello che doveva essere una sorta di seguito spirituale di Jade Empire, anche se caratterizzato da elementi decisamente differenti.

Non si trattava infatti di un altro RPG ad ambientazione orientale antica o mitologica, bensì di un action RPG con ambientazione fantascientifica e un gameplay decisamente dinamico, basato sugli spostamenti veloci in stile parkour e un sistema di combattimento molto action.

Si sarebbe dovuto ambientare in scenari prevalentemente urbani e futuristici, con uno stile che richiamava l'ispirazione orientale di Jade Empire ma con influssi alquanto diversi, vista la differente ambientazione. Secondo quanto emerso successivamente, lo sviluppo di Revolver è proseguito dal 2005 al 2008, quando poi è stato definitivamente cancellato da BioWare.

Sarebbe stato caratterizzato anche da una complessa narrazione con bivi e modifiche possibili alla storia, oltre alle particolarità date dalla strana ambientazione ibrida, ma il progetto venne accantonato mentre BioWare si concentrava sui lavori per Dragon Age: Origins.

Rhodes ha recuperato alcune illustrazioni di Revolver e le ha diffuse online, visibili soprattutto sul suo canale di Artstation e su Instagram, contenuto peraltro all'interno del libro BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development.

Purtroppo, mentre per Dragon Age e Mass Effect ci sono già nuovi progetti annunciati, sembra che per Jade Empire non ci sia alcuno sviluppo previsto nel prossimo futuro presso BioWare, nonostante i desideri dei fan.