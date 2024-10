Chiavetta USB Type-C da 1TB SanDisk in super sconto per la Festa delle Offerte Prime

Continuano i grandi sconti della Festa delle Offerte Prime , una fantastica opportunità per ottenere dispositivi di archiviazione di qualità su Amazon Italia . Ora potete acquistare la SanDisk 1TB Ultra Slider Unità Flash , con velocità di trasferimento elevate e design compatto, a un prezzo ridotto. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che le promozioni durano per 48 ore , l'8 e il 9 ottobre 2024. Se non siete abbonati, potete utilizzare la versione di prova gratuita di Prime per accedere agli sconti .

La chiavetta SanDisk Ultra Slider da 1TB è dotata di un connettore USB Type-C, ideale per salvare, visualizzare e trasferire file su telefoni, tablet e computer compatibili. Con una velocità di lettura fino a 400 MB/s, questa chiavetta è perfetta per chi ha bisogno di spostare grandi quantità di dati velocemente e in mobilità.

La chiavetta è dotata di USB-C.

Il design con connettore retrattile protegge il dispositivo dall'usura e facilita l'uso quotidiano. La chiavetta è antiurto e compatta, pensata per essere agganciata a zaini, mazzi di chiavi e altro, garantendo praticità e resistenza. Con una capacità di 1TB, è la soluzione perfetta per chi cerca spazio aggiuntivo per video, foto, documenti e molto altro.