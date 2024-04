Children of the Sun: video spiega per filo e per segno in cosa consiste il gioco

Children of the Sun è un titolo particolare e non immediatamente comprensibile, concettualmente parlando, per quanto sia in ultima istanza davvero semplice da giocare. Così Devolver Digital ha deciso di pubblicare un nuovo video in cui viene spiegato per filo e per segno in cosa consiste e perché dovremmo proprio tenerlo in considerazione, ora che sta per uscire.

Sostanzialmente il giocatore guida un singolo proiettile che deve riuscire a usare per superare gli obiettivi dei livelli e vendicare la protagonista dai torti subiti da un sinistro culto, la cui natura sarà svelata nel corso dell'avventura.

Le meccaniche di gioco sono molto semplici e intriganti e richiedono una grande capacità di osservazione, anche perché arrivato a destinazione il proiettile può essere fatto rimbalzare contro altri bersagli, facendogli proseguire la sua scia di morte.

Insomma, Children of the Sun è uno sparatutto tattico in terza persona con elementi da puzzle game caratterizzato da livelli di difficoltà crescente pensati per mettere sempre più alla prova il videogiocatore. Guardate il filmato per rendervi conto di che si tratta e poi magari andate a scaricare la demo ufficiale da Steam, in attesa del lancio che avverrà il 9 aprile 2024.