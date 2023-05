Chivalry 2 disponibile l'update Raiding Party in concomitanza del lancio su PlayStation Plus

In occasione dell'ingresso di Chivalry 2 nel catalogo dei giochi PS5 e PS4 gratis di maggio 2023 del PlayStation Plus, gli sviluppatori di Torn Banner Studios hanno pubblicato un aggiornamento corposo per tutte le piattaforme, intitolato Raiding Party, che introduce tante novità interessanti, tra cui una mappa inedita e un sistema di inviti cross party.

La novità più interessante è proprio quella dei cross party, con i giocatori che ora possono aggiungere amici e invitarli in partita a prescindere anche da piattaforme differenti. L'aggiornamento di Chivalry 2 ha introdotto anche la mappa The Sacking of Bridgetown, un campo di guerra per 64 giocatori con modalità a obiettivi.

È stata anche aggiunta anche la spada pesante da cavalleria a una mano, caratterizzata da fendenti lenti ma potenti e dotati di una portata elevata. Inoltre quest'arma ha un moveset differente a seconda che si combatta a terra o in sella a un cavallo. Tra le novità troviamo anche il Pass per la campagna "Raiding Party", con nuove sfide e ricompense cosmetiche da sbloccare.

Infine, l'aggiornamento introduce la modalità a tempo limitato "Mounted Arena" che sarà disponibile dal 19 maggio al 4 giugno. Si tratta di duelli 1v1 in arena dove i giocatori si sfideranno in sella a un destriero equipaggiati con armi casuali.

Come accennato in apertura, Chivalry 2 è uno dei giochi PS5 e PS4 gratuiti di PlayStation Plus Essential per il mese di maggio 2023, che da ieri sono stati resi disponibili per tutti gli abbonati.