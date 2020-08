Chivalry 2 rinviato al 2021, continua la maledizione del 2020

La data d'uscita di Chivalry 2 è stata rinviata al 2021, come annunciato dagli sviluppatori di Torn Banner Studios. La maledizione del 2020, causa pandemia di COVID-19, continua ad abbattersi inesorabile sul mondo dei videogiochi, costringendo software house di ogni dimensione a rimandare il lancio dei loro titoli all'anno prossimo, quando si spera che la situazione sia migliore.

Proprio il COVID-19 e le susseguenti difficoltà causate dal dover lavorare da casa, sono le motivazioni addotte per lo slittamento, che ha causato anche quello della beta pubblica, prima prevista per l'estate in corso, ora rimandata ai mesi seguenti. Torn Banner Studios ha promesso che presto darà informazioni più precise in merito e ha dichiarato che il tempo di sviluppo extra sarà utilizzato per migliorare gli elementi chiave del gioco, che uscirà in data ancora da destinarsi su PC, Xbox One, Xbox Series X, PS4 e PS5.

Proprio oggi abbiamo riportato di un altro rinvio al 2021, quello di LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker, ma in realtà sono innumerevoli i titoli rinviati negli ultimi mesi.