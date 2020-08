Opening Night Live: seguite la maratona live di Multiplayer.it dedicata all'evento

Presi da insolito fervore, noi di Multiplayer.it abbiamo deciso di dedicare una maratona live all'Opening Night Live della Gamescom 2020, evento condotto dall'immancabile Geoff Keighley in cui a quanto pare ci saranno moltissimi annunci. Non ci ringraziate? Non ce n'è bisogno, anche perché lo facciamo solo per far felice Vincenzo Lettera.

Del resto l'Opening Night Live rischiava di essere l'ennesimo evento sottotono di questa estate 2020, almeno fino all'annuncio che sarà presentato un nuovo Turrican di Factor 5. Si scherza, ma non troppo. Tra gli altri contenuti già anticipati spiccano: la demo di Ratchet & Clank: Rift Apart presentata dagli sviluppatori di Insomniac Games; la presentazione di Medal of Honor: Above and Beyond e la presenza di Age of Empires 3: Definitive Edition.

Ma ora bando alle cose importanti e diamo spazio alle ciance, ossia al nostro programma per la giornata di oggi.

Si comincia alle alle 15:00 con la redazione che si ritroverà in live per parlare del più e del meno per circa un'ora. Leggasi "cazzeggeremo" discutendo della Gamescom.

Si prosegue alle 16:00 con il Techtonik condotto da Pierpaolo Greco, in cui si parlerà di... boh, ancora non ce l'ha detto. Peli pubici moddati, probabilmente.

Alle ore 17:00 torna il Multiplayer Risponde con Vincenzo Lettera e Alessandra Borgonovo. Finalmente la rubrica ospita qualcuno che capisce qualcosa di videogiochi (suggerimento: non è Lettera). Come sempre seguendola troverete risposta a tutte le vostre domande.

Alle 18:00 ci sarà un pre-show dedicato all'ONL, in cui Pierpaolo Greco, Francesco Serino e Sabaku discuteranno sui possibili annunci della serata, commentando quelli noti e facendo previsioni sugli altri.

Infine, dalle 19:30 si entrerà nel vivo dell'ONL, con mezz'ora di altre chiacchere in attesa dell'evento vero e proprio, che inizierà alle 20:00. In redazione ci saranno Pierpaolo Greco e Francesco Serino che commenteranno tutti gli annunci.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!