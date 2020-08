Age of Empires 3: Definitive Edition sarà all'Opening Night Live della Gamescom 2020

Age of Empires 3: Definitive Edition è uno dei giochi che verranno mostrati nel corso dell'Opening Night Live, ovvero la serata di apertura della Gamescom 2020, in base a quanto riferito da un tweet sull'account ufficiale.

In effetti, è già da qualche giorno che l'account Twitter ufficiale di Age of Empires sembra avere qualcosa da dire, come visibile nel primo messaggio riportato qui sotto, contenente una sorta di messaggio in codice. Le icone rappresentate in questo nascondono infatti la parola Gamescom, deducibile pensando ai tasti su cui sono mappati come hotkey.

Decisamente più chiaro e immediato è invece il secondo messaggio, nel quale abbandonando gli indugi viene mostrato chiaramente il logo con il "III" di Age of Empires III e il rimando al 27 agosto alle ore 20:00, ovvero proprio l'orario in cui dovrebbe partire la parte principale dell'Opening Night Live, dopo il pre-show che dovrebbe contenere ulteriori novità.

Ci aspettiamo dunque di rivedere in questa occasione Age of Empires 3: Definitive Edition e magari anche una data di uscita precisa. Il gioco verrà peraltro messo a disposizione direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass, come tutte le produzioni first party di Microsoft.

Anche Age of Empires 3: Definitive Edition dovrebbe dunque essere uno dei 38 giochi annunciati per l'Opening Night Live, oltre a Ratchet & Clank: Rift Apart e Medal of Honor: Above and Beyond. Potete seguire l'Opening Night Live anche qui su Multiplayer.it, dove sarà trasmessa, tradotta e commentata in diretta a partire dalle 19:00 del 27 agosto.