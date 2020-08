Cobra Kai: The Karate Kid diventa un videogioco per PS4, Nintendo Switch e Xbox One

Cobra Kai: The Karate Kid sta per diventare un videogioco e arriverà su PS4, Nintendo Switch e Xbox One sotto etichetta GameMill Entertainment, con lancio fissato a ottobre per quello che sembra essere un picchiaduro a scorrimento dall'impostazione piuttosto classica.

Cobra Kai ha riportato in auge il vecchio mito di Karate Kid in forma di serie TV, uscita in precedenza su YouTube video e ora anche su Netflix, dove probabilmente otterrà maggiore visibilità in attesa della Stagione 3 già in produzione.

In quest'operazione di rilancio si innesta anche questo videogioco da parte di GameMill Entertainment, che si presenta come un vero e proprio tie-in in vecchio stile. Il gioco si chiama Cobra Kai: The Karate Kid anche per mettere in luce il suo aspetto più equilibrato sulla narrazione di entrambi i fronti.

Sebbene Cobra Kai voglia infatti raccontare la storia corale dei vari personaggi dei film classici, in particolare Johnny Lawrence e Danel LaRusso, è indubbio che la sua caratteristica sia il fatto di concentrarsi soprattutto su Johnny, in un particolare ribaltamento della prospettiva che ci fa infine propendere per il "bullo" dei vecchi film, mostrandone i retroscena più complessi.

In Cobra Kai: The Karate Kid invece possiamo seguire le storie del Cobra Kai e del Miyagi-Do Karate, all'interno di una narrazione inedita con scene d'intermezzo nuove. La struttura del gioco sembra essere quella del picchiaduro a scorrimento, con la possibilità di passare da un personaggio all'altro sperimentando i vari stili di combattimento e tecniche speciali.

Inoltre, alcuni elementi in stile RPG determinano una progressione costante dei combattenti che aumentano di potenza e capacità avanzando tra i livelli. I personaggi sono quelli della serie e le voci corrispondono, con la presenza di William Zabka e Ralph Macchio a doppiare i protagonisti. Cobra Kai: The Karate Kid ha la data di uscita fissata per il 27 ottobre 2020.