Outriders: in un trailer scopriamo il Tecnomante e il gioco cooperativo

Square Enix e People Can Fly hanno pubblicato un nuovo trailer di Outriders, il loro nuovo sparatutto GdR. In questo video gli sviluppatori di Bulletstorm mostrano tutti i segreti del Tecnomante, l'ultima classe presentata nei loro broadcast, e tutta la follia del gioco cooperativo.

Per conoscere tutte le caratteristiche del Tecnomante abbiamo anche pubblicato un corposo provato di Outriders. Dategli un'occhiata.

Il Tecnomante affianca le classi Distruttore e il Piromante e sarà fondamentale per superare le molte sfide che presentano le battaglie cooperative di Outriders.

Outriders è un'esperienza sparatutto GdR sulla falsariga di Destiny, aggressiva e intensamente brutale, che prevede un sistema libero di armi e poteri che ci trasformeranno in una divinità soprannaturale sul campo di battaglia, sfidandoci a creare il nostro personale stile di gioco e a padroneggiare le sinergie tra i poteri, le combinazioni di classe e l'equipaggiamento.

Si potrà giocare per conto nostro e unirsi con uno o due altri giocatori per creare una squadra strategicamente letale che metta a ferro e fuoco un ambiente ostile e pericoloso.

"Il Tecnomante è una classe versatile ed entusiasmante che può specializzarsi in qualunque cosa, dal supporto per il controllo dei nemici all'assaltatore dotato di artiglieria pesante ad alto potenziale. È un'aggiunta grandiosa a qualunque gruppo di Outriders", ha dichiarato Bartek Kmita, Creative Director di People Can Fly. "La modalità cooperativa in Outriders è un'esperienza intensa e impegnativa che permette una vasta gamma di sinergie di squadra e combinazioni di poteri. I giocatori dovranno padroneggiare appieno le loro strategie per riuscire ad affrontare le sfide più dure presenti in gioco".

Outriders uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC alla fine del 2020. Sarà un gioco PEGI 18+.