SEGA Ages: la serie è finita, ma SEGA vuole pubblicare nuovi vecchi giochi su Switch

Yosuke Okunari ha recentemente confermato in un'intervista che SEGA ha intenzione di interrompere la serie SEGA Ages dopo il diciannovesimo gioco: Herzog Zwei. Nonostante questo, il publisher giapponese ha ancora intenzione di portare i suoi classici su Nintendo Switch, anche se ancora non sappiamo in che forma.

In un'intervista a Game Watch Yosuke Okunari ha detto che il progetto SEGA Ages terminerà con Herzog Zwei, "ma questo non significa che sia il termine dei piani di SEGA per ripubblicare i suoi vecchi giochi. Io, Rieko Kodama e Kagasei Shimomura stiamo lavorando al prossimo nostro progetto."

"Al momento non posso dire nulla, se M2 sarà coinvolta o meno. Ma considerando che la serie SEGA Ages è conclusa, qualcuno si starà chiedendo se abbiamo nuovi piani per pubblicare vecchi giochi su Switch. Spero che il nostro prossimo progetto soddisfi i giocatori di Switch."

A queste dichiarazioni si aggiungono quelle di Tsuyoshi Matsuoka che ha detto che M2 ha ancora molti giochi che vorrebbe portare sulla console. Anzi, a livello personale, Matsuoka vorrebbe ripubblicare l'intero catalogo.

Cosa ne pensate? Quali giochi vorreste vedere? Nel frattempo Virtua Racing e Wonder Boy sono gli ultimi giochi disponibili su Nintendo Switch.