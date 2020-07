Civilization 6, il pacchetto Etiopia presto disponibile

2K ha annunciato l'arrivo il 23 luglio del Pacchetto Etiopia per Civilization 6. Si tratta del secondo DLC del New Frontier Pass. Chiunque possieda quest'ultimo riceverà il nuovo contenuto automaticamente. Gli altri potranno acquistarlo per 4,99€.

Leggiamo altri dettagli sul Pacchetto Etiopia di Civilization 6 tratti dal comunicato ufficiale:

Il pacchetto Etiopia comprende un nuovo leader e una nuova civiltà - l'Etiopia - nonché un nuovo Distretto e altri edifici. I DLC include inoltre una nuova modalità di gioco opzionale chiamata Società segrete*. Questa modalità di gioco aggiunge quattro potenti e misteriose Società segrete al mondo, dove la scoperta di una Società sblocca un Governatore unico con potenti bonus che i giocatori non hanno bisogno di assegnare a una città. Una volta che si diventa membri di una Società, ci si impegna a farne parte per il resto del gioco. Le alleanze con i giocatori che sono membri della stessa Società generano più rapidamente i Punti Alleanza, e questi giocatori avranno una migliore opinione di voi in diplomazia. I giocatori che sono membri di un'altra Società, tuttavia, non vi ameranno una volta che saranno a conoscenza della vostra affiliazione.

Infine, coloro che hanno acquistato il Civilization VI - New Frontier Pass riceveranno i pacchetti Persona Teddy Roosevelt e Catherine De Medici. Ogni Persona Pack contiene una nuova versione di un leader preferito, con un nuovo modello di leader e un nuovo background, nuovi bonus di gioco e un'agenda aggiornata che riflette i cambiamenti della personalità del leader. "Rough Rider Teddy" eccelle nel mantenere la pace nel suo continente natale, mentre "Magnificence Catherine" può usare i Lussi per travolgere il mondo con la Cultura e il Turismo.