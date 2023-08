Classifica giapponese, Armored Core 6 spezza il monopolio Nintendo

Certo, al di là dei primi due posti la top 10 rimane composta unicamente da giochi per Nintendo Switch , con Pikmin 4 che viaggia ancora oltre le 30.000 copie a settimana e fra qualche tempo, inevitabilmente, supererà il milione di unità vendute solo in patria.

La classifica hardware

Nintendo Switch modello OLED, l'appena annunciata edizione Mario (rossa)

Per quanto concerne la classifica hardware, la situazione rimane più o meno quella di sempre, con Nintendo Switch modello OLED in testa e PS5 a inseguire: come detto in più occasioni, sarà interessante vedere in che modo la casa di Kyoto gestirà il passaggio a Nintendo Switch 2, che appare sempre più vicino.