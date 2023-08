Epic Games Store, gioco gratis del 7 settembre 2023 annunciato ufficialmente

È stato annunciato il gioco gratis che sarà disponibile per gli utenti dell'Epic Games Store a partire dalle 17.00 del 7 settembre 2023: si tratta in questo caso di Spelldrifter, l'interessante RPG tattico di Free Range Games.

Pubblicato originariamente nel 2019, Spelldrifter offre un'esperienza ibrida, che punta a mettere insieme le meccaniche tipiche dei giochi di ruolo strategici e il classico deck building dei card battler.

Impegnati in battaglie a turni caratterizzate da una profondità non indifferente, dovremo sfruttare nel modo migliore le risorse a nostra disposizione nonché il tempo e lo spazio che ci verranno concessi di volta in volta, alla ricerca di un vantaggio rispetto agli avversari.