La classifica giapponese cambia poco, ma PS4 si avvicina a un importante traguardo

Nella classifica nipponica delle console più vendute di sempre, PlayStation 4 è al momento tredicesima , subito dopo PS3 che però la tiene a distanza di circa un milione di pezzi: chissà se alla fine questo gap non possa essere colmato.

In realtà si tratta unicamente dei pezzi relativi al modello base dell'ex ammiraglia Sony: considerando anche i numeri di PS4 Pro, la piattaforma ha da tempo raggiunto i 9,5 milioni di unità vendute .

Se è vero che la classifica giapponese di questa settimana non presenta particolari novità rispetto a quanto visto l'ultima volta, c'è senza dubbio un elemento di interesse: PS4 è vicina a superare gli 8 milioni di unità vendute in Giappone .

La classifica software

Per quanto riguarda invece la classifica software, Luigi's Mansion 2 HD mantiene la prima posizione, seguito da Animal Crossing: New Horizons (anch'esso vicino agli 8 milioni di pezzi venduti solo in Giappone) e da Mario Kart 8 Deluxe.