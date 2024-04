Classifica inglese: l'immortale Mario Kart 8 torna in testa, metà top 10 è di Nintendo Switch

Se pur con un certo ritardo, anche questa settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito in formato fisico. In prima posizione ritroviamo Mario Kart 8 Deluxe, che nonostante i sette anni di attività sul mercato (senza contare l'originale per Wii U) risulta tutt'oggi uno dei titoli più gettonati dai giocatori inglese.

In generale, le prime dieci posizioni della classifica sono tutte occupate da giochi per Nintendo Switch, con Super Mario Bros. Wonder al terzo posto, seguito da Princess Peach: Showtime, la versione tascabile di Minecraft e infine Nintendo Switch Sports all'ottavo posto.

Al secondo posto troviamo invece Hogwarts Legacy, mentre il sempreverde EA Sports FC 24 ha subito un insolito tracollo di vendite, passando dalla prima alla dodicesima posizione.