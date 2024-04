Samsung Galaxy Unpacked: emersi data e luogo del prossimo grande evento tecnologico

Le fonti hanno rivelato che la città ospitante dell'evento sarà Parigi , scelta anche per la sua associazione con le imminenti Olimpiadi estive del 2024, di cui Samsung è un importante sponsor. La conferma ufficiale potrebbe arrivare entro la fine di maggio o all'inizio di giugno.

Samsung si appresta ad un anno carico di nuovi dispositivi. Tra questi, spiccano sicuramente i telefoni pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 , insieme ad una gamma di indossabili come l'atteso Galaxy Ring , la serie Galaxy Watch 7 e Galaxy Buds 3.

Le sorprese dell'Unpacked

Il focus principale dell'evento sarà sui nuovi modelli di telefoni pieghevoli, Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6, che hanno suscitato grande interesse nelle recenti speculazioni

Per quanto riguarda il pieghevole a libro, si prevede l'impiego del titanio per ridurre il peso e le dimensioni, mentre per il Flip si parla di un display esterno leggermente più grande e di miglioramenti nel comparto fotografico e della batteria.

Recentemente sono emerse anche le tinte cromatiche che i prossimi telefoni pieghevoli di punta del marchio andranno a sfoggiare.

Entrambi dovrebbero essere equipaggiati con il processore Snapdragon 8 Gen 3, sebbene persista ancora qualche disputa sul SoC, e dovrebbero debuttare con l'interfaccia OneUI 6.1.1 di Samsung, potenzialmente arricchita da nuove funzionalità legate all'intelligenza artificiale, soprattutto per quanto riguarda l'editing video.

Inoltre, c'è grande curiosità attorno all'anello smart Galaxy Ring, uno dei wearable più attesi di quest'anno e uno dei prodotti attorno ai quali c'è maggiore interesse. Concentrato sul fitness e sul benessere, predisposto a dare consigli sull'alimentazione, offrirà un'alternativa per chi cerca un dispositivo più semplice rispetto agli smartwatch o alle smartband, con 9 taglie e 3 finiture/colori disponibili.

Al momento, molte specifiche tecniche e funzionali dell'anello rimangono ancora incerte, ma sembra che in particolare, per i possessori di smartphone Galaxy S24 Ultra, potrebbe diventare il prossimo papabile acquisto.