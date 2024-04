LEGO Animal Crossing: annunciati due nuovi set con K.K. Slider

LEGO ha annuniciato due nuovi set di LEGO Animal Crossing, nati sulla base del celebre life simulator di Nintendo. Entrambi arriveranno l'1 agosto e vedranno il debutto di vari personaggi, tra cui spicca K.K. Slider. L'annuncio è arrivato con un breve teaser trailer su X, che potrete visualizzare nel post sottostante.

Per chi non lo conoscesse, K. K. Slider è un cane musicista armato di chitarra apparso in molteplici giochi della serie, incluso Animal Crossing: New Horizons. È basato su Kazumi Totaka, musicista di Nintendo.

Oltre a K.K., stando a quanto visto dalle immagini di anteprima dei set, dovrebbero arrivare ulteriori personaggi, come Arancina, Dodoardo e Lupilia. Per il momento, non sono stati svelati ulteriori dettagli, incluso il prezzo di lancio dei set in questione.