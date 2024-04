Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 presenteranno una nuova gamma di colorazioni

Il nuovo pieghevole flip del colosso coreano sarà infatti proposto in sette differenti colorazioni , due in più rispetto al fratello maggiore.

Non manca molto al secondo Galaxy Unpacked del 2024, dove verranno svelate le nuove iterazioni dei dispositivi pieghevoli di Samsung , sia i modelli "a libro" che quelli "a conchiglia".

I rumor suggeriscono che i dispositivi pieghevoli dell'azienda per il 2024 potrebbero essere lanciati nel mese di luglio di quest'anno, con significativi miglioramenti interni e modifiche al design . In particolare, l'introduzione di una tonalità rosa sembra essere una novità di quest'anno, anche se probabilmente sarà tenue per mantenere coerenza con le altre opzioni di colore per il pieghevole.

Secondo quanto riportato da Young nel suo post, le tonalità Light Blue, Mint, Silver Shadow e Yellow saranno disponibili in tutti i modelli venduti in ogni regione del mondo, mentre le colorazioni Crafted Black, Peach e White potrebbero essere limitate a specifici mercati o essere acquistabili solo online.

Il rinomato insider Ross Young ha postato su X, confermando che il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 6 sarà disponibile in almeno sette colorazioni diverse: Crafted Black, Light Blue, Mint, Peach, Silver Shadow, White e Yellow .

Dentro e fuori

Galaxy Z Flip 6 nella colorazione Lavanda

In un altro post condiviso dal leaker, è stato rivelato che Samsung Galaxy Z Flip 6 sarà disponibile in due varianti di memoria interna: 256 GB e 512 GB.

Per quanto riguarda il Fold 6, questo potrebbe includere una terza opzione da 1 TB, sebbene probabilmente a disposizione solo di alcuni mercati.

Analogamente alla serie Galaxy S24, potrebbero essere disponibili promozioni post-lancio, come il raddoppio della capacità di archiviazione per i clienti che effettuano un pre-ordine dei dispositivi.

Sappiamo che il nuovo dispositivo pieghevole della società sudcoreana includerà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 8 GB di RAM, una fotocamera principale da 50 MP e una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP sul frontale, oltre a una batteria da 4.000 mAh.

Il sistema operativo sarà One UI 6.1.1 basato su Android 14, con supporto garantito per gli aggiornamenti del sistema operativo e la sicurezza per 7 anni.