Diritto alla riparazione in UE: nuove regole per aiutare i consumatori a non acquistare un nuovo prodotto

La recente direttiva dell'Unione Europea sul diritto alla riparazione va a semplificare notevolmente l'iter dei consumatori che desiderano riparare i propri dispositivi. Le nuove normative, attualmente in fase di approvazione da parte degli Stati membri, integrano i due anni di garanzia già vigenti con un'estensione del periodo di copertura dei prodotti, durante il quale i produttori non possono rifiutare di occuparsi delle riparazioni. Se un dispositivo in garanzia mostra un malfunzionamento, il cliente ha il diritto di scegliere tra la sostituzione e la riparazione, con l'aggiunta di un anno aggiuntivo di copertura nel secondo caso.

Di conseguenza, anche dopo la scadenza della garanzia, le aziende saranno comunque tenute a riparare dispositivi comuni come smartphone, TV ed elettrodomestici, secondo la legge dell'UE. Inoltre, viene garantita la possibilità per il consumatore di usufruire di un dispositivo di sostituzione durante la riparazione o, in caso di impossibilità al restauro, di optare per un'unità ricondizionata. Con l'introduzione di questa nuova normativa, l'Unione Europea mira a promuovere la riparazione dei dispositivi difettosi invece della loro sostituzione, incoraggiando un approccio più sostenibile all'utilizzo dei prodotti elettronici.

Cosa cambia L'UE ha scelto di regolamentare le pratiche di riparazione rafforzando il right-to-repair Le disposizioni introdotte dall'UE appaiono dettagliate e precise.

L'Unione Europea stabilisce che le riparazioni devono essere accessibili a un costo "ragionevole", evitando di scoraggiare i consumatori. I produttori sono tenuti a fornire pezzi di ricambio e strumenti senza utilizzare tattiche che ostacolano il processo nelle sue fasi, come clausole contrattuali o tecniche di natura hardware/software.

Potrebbero sorgere problemi in caso di interruzione degli aggiornamenti dei dispositivi, invalidando gli accordi.

Inoltre, i produttori non possono vietare l'utilizzo di pezzi di ricambio di seconda mano, originali, compatibili o stampati in 3D da parte di riparatori indipendenti, a condizione che rispettino le normative dell'UE. Devono inoltre fornire un sito web con i prezzi delle riparazioni, accettare dispositivi precedentemente riparati da terzi e non negare riparazioni per ragioni puramente economiche.