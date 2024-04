Spy x Family, il cosplay di Yor Forger da mimisemaan colpisce in tre versioni diverse

Spy x Family è uno dei manga/anime del momento e la sua popolarità è indicata anche dalla quantità di interpretazioni a tema provenienti dalle cosplayer, vista la presenza anche di una protagonista femminile di grande fascino e carisma, come dimostra questo cosplay di Yor Forger da parte di mimisemaan , che la mostra in tre versioni diverse.

La versione di mimisemaan

Qualcosa del genere emerge chiaramente anche dal cosplay in questione, che mostra Yor in tre versioni diverse, dimostrando come sia un personaggio alquanto incline alle identità alternative e all'azione sotto copertura.



La vediamo nella versione "cameriera", in quella casual da moglie di casa e in quella affascinante e letale da spia in missione, tutte perfettamente riprodotte da mimisemaan con una notevole cura.

