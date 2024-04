Classifica tedesca: Helldivers 2 supera Dragon's Dogma 2 a marzo, FF7 Rebirth fuori dalla top 20

GSD ha pubblicato la classifica dei giochi più venduti a marzo in Germania, che vede ancora una volta in prima posizione EA Sports FC 24 che ha scavalcato Helldivers 2. Lo sparatutto multiplayer di Sony rimane comunque vendutissimo e lo dimostra il fatto che si trova comunque una posizione sopra a Dragon's Dogma 2.

Curioso il caso di Final Fantasy 7 Rebirth, completamente assente nella top 20, nonostante il JRPG di Square Enix abbia registrato il record come miglior lancio del 2024 su suolo tedesco per quanto riguarda il mercato retail. Evidentemente la stragrande maggioranza delle vendite si è concentrata al day one (29 febbraio), per poi frenare in maniera decisa nei giorni e settimane successive, e/o le vendite in digitale non sono andate altrettanto bene come quelle fisiche.

Per quanto riguarda le altre new entry della classifica, al settimo posto troviamo Rise of the Ronin al settimo posto, WWE 2K24 all'ottavo e Princess Peach: Showtime! al dodicesimo. Rimanendo in tema, un'altra sorpresa è rappresentata da Command & Conquer - The Ultimate Collection che ha conquistato la quinta posizione nel mese di debutto.