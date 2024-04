I videogiochi tratti da manga e anime stravolti in occidente

Sentir parlare oggi di un nuovo titolo basato su questa o quella serie giapponese è assolutamente normale, come accadrà col prossimo SandLand , ma c'è stato un periodo, più o meno a cavallo fra l'epoca dei sistemi a 8 bit e quella dei sistemi a 16 bit, in cui la situazione era ben diversa.

Il concetto di gioco su licenza, in particolare per le produzioni basate su manga e anime, è decisamente cambiato nel corso del tempo, complice la generale maturazione del medium videoludico e l'avvento di tecnologie in grado di ricreare lo stile, le atmosfere, i personaggi, le trame e le sequenze stesse delle opere di riferimento.

Black Belt e Last Battle

Un dettaglio della cover art di Hokuto no Ken: Shin Seikimatsu Kyuseishu Densetsu

Dal manga di Hokuto no Ken, meglio conosciuto in Italia con il titolo di Ken il Guerriero, sono stati tratti numerosi videogiochi, in particolare una lunga serie di picchiaduro a incontri per SNES che tuttavia non hanno mai goduto di una distribuzione ufficiale in occidente. Prima di allora, tuttavia, l'opera di Buronson e Tetsuo Hara è approdata in qualche modo anche da noi con Black Belt e Last Battle.

Pubblicato su SEGA Master System nel 1986, Black Belt è una versione profondamente modificata di Hokuto no Ken, con personaggi e scenari ridisegnati al fine di eliminare qualsiasi traccia della licenza originale. Kenshiro nel gioco diventa dunque un "normale" esperto di arti marziali, le sue tecniche non provocano l'esplosione dei nemici e anche lo scenario post-apocalittico dell'anime viene rimpiazzato.

Qualcosa di simile accade con Last Battle, uscito nel 1989 su Mega Drive: sebbene l'ambientazione non venga modificata e la grafica rimanga per lo più intatta, Kenshiro e tutti gli altri personaggi cambiano nome, la storia viene riscritta, i nemici volano via anziché esplodere a mezz'aria e alcuni boss vengono colorati perché sembrino degli alieni, così che il loro scoppio non provochi particolari fastidi.