Classifica UK, Marvel's Spider-Man: Miles Morales primo: miglior lancio su PS5

Marvel's Spider-Man: Miles Morales ha esordito al primo posto nella classifica UK, imponendosi come il miglior titolo di lancio per PS5 e battendo Call of Duty: Black Ops Cold War.

A proposito dello sparatutto prodotto da Activision, sembra che il sorpasso di Assassin's Creed Valhalla della settimana scorsa non fosse pienamente legittimo, nel senso che considerando anche le vendite digitali la situazione si sarebbe ribaltata.

Lo testimonia appunto la seconda posizione di Call of Duty: Black Ops Cold War, con Demon's Souls che deve invece accontentarsi del quarto posto: non male in ogni caso, considerata la concorrenza.

La line-up di lancio di PlayStation 5 in ogni caso va forte e monopolizza la top 10 inglese, con Sackboy: A Big Adventure in quinta posizione e Godfall settimo, nonostante recensioni non proprio entusiastiche.

Classifica UK, settimana dal 16 al 22 novembre 2020