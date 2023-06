Clockwork Revolution e BioShock Infinite, video confronto evidenzia le somiglianze

Clockwork Revolution e BioShock Infinite sono protagonisti di un video confronto realizzato da IGN sulla base del trailer d'esordio del titolo di inXile Entertainment e alcune sequenze del capolavoro di Irrational Games, e le somiglianze sono piuttosto evidenti.

In effetti è davvero difficile non notare i punti di contatto fra i due giochi, tanto che i primi secondi del trailer d'annuncio di Clockwork Revolution hanno indotto molti a pensare si trattasse della presentazione di BioShock 4.

Un vero RPG, con statistiche e dettagli, Clockwork Revolution si ispira in maniera palese alla Columbia di BioShock Infinite, alle sue atmosfere e al suo originale immaginario, e il montaggio di IGN lo dimostra chiaramente.

Naturalmente immaginiamo che tutto ciò possa essere considerato alla stregua di un appassionato omaggio nei confronti di un classico, e la speranza è che il nuovo progetto di Brian Fargo si distingua dove necessario, mettendo in risalto la propria personalità e le proprie peculiarità.

Clockwork Revolution sarà disponibile in esclusiva su PC e Xbox Series X|S, dal day one su Xbox Game Pass, ma non ha ancora una data di uscita ufficiale.