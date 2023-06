Amazon Prime Day 2023: date delle offerte svelate, ecco alcune pagine utili per prepararvi

Amazon Italia ha ufficialmente confermato l'arrivo del Prime Day 2023. Le date da segnarsi sul calendario sono l'11 e il 12 luglio. A questo indirizzo potete già ora trovare la pagina ufficiale dell'evento. Come sempre il nostro suggerimento è di iniziare a mettere nella lista dei desideri su Amazon i prodotti che sperate vengano messi in sconto, così da poter rapidamente vedere se saranno messi in offerta l'11 e il 12 luglio 2023.

Ovviamente anche noi di Multiplayer vi segnaleremo le migliori offerte in tema durante le 48 ore di promozioni di Amazon Italia. Precisiamo inoltre che il Prime Day è accessibile unicamente per gli abbonati al servizio Prime di Amazon: se non siete abbonati, potete attivare la prova gratuita da trenta giorni ora.

Vi segnaliamo anche che a questo indirizzo potete trovare una pagina nella quale sono raccolte le offerte personalizzate per il vostro account, così che possiate verificare quali promozioni sono a disposizione per voi. Si tratta di un posto comodo per farsi un'idea di cosa vi propone Amazon.

Amazon Prima Day 2023 è l'11 e il 12 luglio

Non ci resta quindi altro da fare se non attendere l'arrivo del Prime Day. Diteci, vi sono una serie di prodotti che sperate vengano messi in offerta, oppure l'11 e il 12 luglio verificherete se vi è qualcosa di particolarmente interessante da acquistare?