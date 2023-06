Final Fantasy 16 sfiora il perfect score nei voti di Famitsu, che parla della durata del gioco

Final Fantasy 16 ha sfiorato clamorosamente il perfect score nei voti di Famitsu, portandosi a casa tre 10 e un 9 per un totale di 39/40. Non è tutto: la rivista giapponese ha parlato anche della durata del gioco.

Stando a queste informazioni, la campagna del titolo Square Enix richiederebbe fra le trenta e le quaranta ore per essere completata normalmente, raggiungendo però quota settanta ore laddove si voglia sviscerare l'esperienza in modo totale.

Dati che corrispondono per larga parte a quelli dichiarati ufficialmente in merito alla durata di Final Fantasy 16, che si pone dunque come un'avventura davvero corposa e ricca di contenuti.

In realtà che i presupposti del nuovo capitolo della celebre saga fossero questi lo avevamo già intuito qualche settimana fa, quando abbiamo provato per alcune ore Final Fantasy 16, restando colpiti positivamente dalle tante qualità del gioco.

Ad ogni modo, mancano ormai davvero poche ore e tutti potranno scoprire da sé l'esperienza di Final Fantasy 16, disponibile nei negozi a partire da domani, 22 giugno, in esclusiva su PS5.