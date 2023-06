The Sims 4: i cavalli in arrivo con una nuova espansione, il teaser ufficiale e il leak confermano

Sembrerebbe che The Sims 4 sia pronto ad accogliere i cavalli. L'account ufficiale del gioco su Twitter ha condiviso un video nel quale dice che i giocatori potranno "prendere le redini" nel prossimo DLC. Inoltre, sono emersi tramite Steam immagini e cover art legate ai cavalli. Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale.

Per quanto riguarda le immagini apparse tramite leak, potete vederle tramite Reddit, qui sotto. Come è facile notare, l'ambientazione è l'America rurale, con i suoi cowboy, saloon, fiere, stalle e vari animali compresi i cavalli. Secondo il leak, la data di uscita del contenuto sarebbe fissata per il 20 luglio, mentre un trailer ufficiale sarebbe in arrivo il 22 giugno.

Alcuni giocatori su Reddit fanno anche notare che nelle immagini si vedono dei soffitti che non sono semplici superfici bianche: è una novità che potrebbe applicarsi all'intero gioco, non solo al DLC. Ovviamente come sempre si tratta solo di leak, quindi non possiamo tecnicamente confermare che quanto stiamo vedendo sia reale. Dovremo attendere una conferma ufficiale.

Ricordiamo che i cavalli non compaiono in The Sims dall'espansione Pets di The Sims 3 nel 2011: certamente i fan sono impazienti per questo ritorno. Diteci, cosa ne pensate di questa espansione?