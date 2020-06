CoD Warzone: su PS4 in molti si lamentano del surriscaldamento e dei rumori nei menù

Sempre più utenti di CoD Warzone per PS4 si lamentano del fatto che la console vada in surriscaldamento e produca rumori strani già nella lobby della partita. Con il caldo estivo anche i PC e le console tendono a fare più fatica a dissipare il calore prodotto. Su PlayStation 4, oltretutto, questi problemi sono più frequenti che in altri lidi. Quello che sta succedendo con Call of Duty Warzone, il battle royale free-to-play di Activision, è però piuttosto strano. Il gioco, infatti, comincerebbe a mettere sotto sforzo la console già dal menù principale.

Sembra, infatti, che durante la permanenza nella lobby della partita le ventole comincino a girare al massimo, non importa il modello di PS4 posseduto. Un comportamento piuttosto bizzarro, dato che la sala d'attesa non dovrebbe essere il momento tecnicamente più intenso di una partita. Molti, però, sono sicuri che questo problema dipenda dal fatto che nelle lobby il motore di gioco non ha un limite al frame rate, cosa che spinge il gioco a spremere le console al limite.

E se fino a qualche giorno fa questo causava solo un po' di rumore aggiuntivo, in questi giorni di canicola la temperatura della console sale vertiginosamente, cosa che potrebbe causare dai danni all'hardware o mandare in blocco la macchina proprio per evitare questo genere di problemi.

In molti stanno chiedendo ad Activision e a Infinite Ward di prendere qualche provvedimento. Tra queste persone ci sono anche professionisti come Dillon 'Attach' Price e Jordan 'Jkap' Kaplan.

Al momento non ci è dato sapere se tali richieste sono state ricevute o recepite dagli sviluppatori, ma speriamo che venga trovata presto una soluzione perché il caldo è appena arrivato e le prossime settimane saranno, con ogni probabilità, ancora peggiori da questo punto di vista.

Anche voi avete avuto problemi simili in questi giorni?