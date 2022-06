Code: To Jin Yong, trailer per il gioco open world in Unreal Engine di Tencent, a tema wuxia

Tencent Games, editore, e Lightspeed Games, sviluppatore, hanno svelato con un trailer un nuovo gioco open world sviluppato in Unreal Engine 5: Code: To Jin Yong. Al momento non è nota la data di uscita e non è stato precisato per quali piattaforme sarà sviluppato il gioco.

Code: To Jin Yong è il primo grande gioco in sviluppo presso uno degli studios di Tencent Games tramite Unreal Engine 5. Si tratta di un gioco d'azione con elementi RPG ambientato in un mondo aperto. Questo gioco è basato sulle opere dello scrittore di wuxia Jin Yong.

Le wuxia sono opere basate sulla tradizione cinese che parlano di eroi marziali e delle loro avventure. Si tratta di un genere famoso soprattutto al cinema e nelle serie TV, ma negli ultimi anni stanno iniziando a spuntare sempre più progetti interessanti di questo tipo. Un facile esempio è Black Myth: Wukong.

Il trailer di Code: To Jin Yong ci mostra due guerrieri che si scontrano usando armi e capacità magiche o sovrannaturali. Viene precisato che questo video gameplay è realizzato con una versione preliminare del gioco che non è rappresentativa della qualità finale: i cali di frame rate e altrii limiti tecnici sono quindi normali.

Diteci, cosa ne pensate?