Collezione BlizzCon in vendita, con decine di oggetti per i giochi della compagnia

Per festeggiare la nuova BlizzCon, Blizzard Entertainment ha lanciato la Collezione BlizzCon, un pacchetto di oggetti digitali per i suoi giochi, acquistabile autonomamente o ottenibile partecipando alla manifestazione. "I codici delle Collezioni BlizzCon verranno consegnati a chi parteciperà di persona alla BlizzCon a partire da oggi," spiega il sito ufficiale, "con l'obiettivo di completare le consegne ai partecipanti di persona entro il 4 novembre." L'annuncio è anche l'occasione per ricordare che tutti gli eventi saranno trasmessi gratuitamente in streaming dalla BlizzCon Arena.