The Elder Scrolls: Castles pare fosse il progetto 'Wormwood' di una vecchia fuga di notizie

Naturalmente è giusto prendere la notizia con le dovute riserve, considerando che di ufficiale non c'è niente. Comunque sia, considerando l'affidabilità di Baker, più conosciuto come Shpeshal Nick, non ci stupiremmo se fosse vera.

Era l'inizio del 2022 quando Nick Baker di XboxEra affermò che uno degli studi di Zenimax stava lavorando a uno strategico in tempo reale, chiamato internamente progetto " Wormwood ". Ora l'insider è tornato sull'argomento affermando che si trattava di The Elder Scrolls: Castles , come confermatogli dalla stessa fonte.

Informazioni

All'epoca della fuga di notizie, la fonte parlò a Baker di uno strategico in tempo reale alla Age of Empires. Alla fine The Elder Scrolls: Castles si è rivelato essere più che altro un clone di Fallout Shelter, altro titolo mobile di Bethesda, ma di questo ci interessa relativamente.

Comunque sia, per adesso The Elder Scrolls: Castles è disponibile solo in accesso anticipato per Android in alcuni territori. Probabilmente, finito il periodo di test sarà lanciato anche nel resto del mondo, Italia compresa.