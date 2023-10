Persona 3 Reload: il trailer di Yukari Takeba, la cacciatrice

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer di Persona 3 Reload per presentare il personaggio della cacciatrice, ossia Yukari Takeba , doppiata dall'attrice Heather Gonzalez in inglese e dall'attrice Megumi Toyoguchi in giapponese.

Yukari Takeba in un'immagine

Per il resto il video ci ricorda che Persona 3 Reload uscirà il 2 febbraio 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam e Microsoft Store). Sarà lanciato da subito anche nel Game Pass, per la gioia di tutti gli abbonati che avranno un nuovo titolo giapponese con cui dilettarsi per qualche giorno.

Persona 3 Reload è il remake del terzo capitolo della serie, con il gioco che è stato ripensato per l'epoca moderna. Addirittura la descrizione ufficiale lo definisce il "gioco più importante della serie Persona", per sottolineare il ruolo chiave avuto nella definizione della stessa e nella salvezza di Atlus.

Chi prenoterà il gioco avrà accesso al Set musica Persona 4 Golden, che include i brani:

- Reach Out to the Truth

- Time To Make History

- I'll Face Myself -Battle-

- A New World Fool

- The Fog

- Results