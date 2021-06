Conan Exiles: un trailer presenta le ottimizzazioni per Xbox Series X e S

Vediamo questo nuovo trailer di Conan Exiles in cui vengono presentate le ottimizzazioni eseguite per la versione Xbox Series X e S del gioco. Con l'aggiornamento, il sistema d'illuminazione appare più bello, grazie all'introduzioni delle luci volumetriche; la nebbia appare più fitta, grazie alla nebbia volumetrica; l'acqua è stata migliorata; la risoluzione è stata aumentata a 4k; la qualità delle texture è migliorata; la distanza visuale è stata aumentata, così come quella del rendering delle ombre, con queste ultime che hanno una qualità superiore. Potenziati anche gli effetti di post processing, per un titolo che ora appare ancora più bello da guardare, quantomeno se si possiede una console Xbox Series.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Conan Exiles è disponibile anche per PC, Xbox One, PS4 e PS5. Si tratta di un survival puro in cui il giocatore deve costruirsi dei rifugi, cercando e accumulando materie prime e altre risorse, mentre esplorare il vasto mondo di gioco, di cui deve scoprire tutti i segreti.