Il controller mobile GameSir X2 PRO è al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Il controller mobile GameSir X2 PRO a tema Xbox è ora in promozione tramite Amazon Italia . Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 26% rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon , che segnala inoltre che si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma; infatti il prezzo consigliato secondo l'e-commerce è 65.99€.

Il controller mobile a tema Xbox

Il GameSir X2 PRO ha la licenza ufficiale di Xbox. È un controller per smartphone Android, perfetto per giocare con Xbox Cloud Gaming, Luna e i videogiochi di Netflix che supportano il controller. È ottimo anche per le funzioni di Remote Play.

Permette di personalizzare i pulsanti e gli analogici. Inoltre, include un mese di Xbox Game Pass Ultimate con l'acquisto, che di norma costa 17,99€. Potete quindi sfruttare Xbox Cloud per provare vari giochi su mobile, senza costi aggiuntivi. Ricordate che il servizio ha il rinnovo automatico attivo e che serve un account Xbox per utilizzarlo (potete crearne uno gratuitamente se non lo avete già).