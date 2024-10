AMD Ryzen 7 9700X disponibile al minimo storico su Amazon Italia

Prestazioni di alto livello

Il Ryzen 7 9700X è una scelta eccellente per chi cerca una soluzione ad alte prestazioni sia per il gaming che per la creazione di contenuti. Con una velocità di clock che può raggiungere i 5,5 GHz, offre un'esperienza fluida e reattiva in tutte le applicazioni più esigenti, supportato da DDR5 e PCIe 5.0.

Il retro della scatola.

Inoltre, il processore è compatibile con il socket AM5, il che lo rende una scelta ottima per il futuro e scalabile per aggiornamenti futuri. La compatibilità con i raffreddatori AM4 ne facilita ulteriormente l'installazione in sistemi già esistenti.