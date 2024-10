Gli sviluppatori di Silent Hill 2 parlano dell'ambientazione in un video diario

Bloober Team ha pubblicato un video diario dedicato all'ambientazione di Silent Hill 2, ovverosia la cittadina di Silent Hill: si tratta di uno degli scenari più iconici nell'ambito dei giochi horror, ha spiegato il creative director Mateusz Lenart.

"Parliamo di una città che appare in maniera diversa a seconda di chi la visita", ha continnuato Lenart, "Questo tipo di approccio così peculiare si pone come una rappresentazione visiva delle nostre paure ed emozioni più profonde."

"Per me la città di Silent Hill rappresenta per molti versi un altro personaggio del gioco, visto che riflette le emozioni delle persone che si trovano al suo interno, e lo stesso concetto si applica al level design, visto che anch'esso è lo specchio di tali emozioni", ha spiegato invece il lead level designer Rafal Pietryszyn.