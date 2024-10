Amazon Prime, la consegna in giornata arriva in altre 5 città italiane: ecco quali

Amazon espande il suo servizio di consegna in giornata per gli abbonati Prime, rendendolo disponibile in altre cinque città italiane: Bologna, Firenze, Genova, Padova e Torino. I clienti Prime di queste città potranno ora ricevere i loro ordini nello stesso giorno in cui vengono effettuati, senza costi aggiuntivi, a condizione che l'ordine sia di almeno 29 euro e che i prodotti selezionati siano idonei al servizio.

La consegna in giornata è un vantaggio sempre più apprezzato dagli utenti Prime, che possono così godere di una maggiore flessibilità e velocità negli acquisti online. Amazon ha registrato un raddoppio del numero di prodotti consegnati in giornata nel 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, a dimostrazione del crescente successo di questo servizio.

Per usufruire della consegna in giornata, è necessario essere abbonati ad Amazon Prime. Il servizio offre una prova gratuita di 30 giorni, dopo la quale è possibile scegliere se continuare l'abbonamento o disdirlo. La consegna in giornata non è disponibile per tutti i prodotti, ma copre una vasta gamma di articoli, inclusi molti marchi Amazon e prodotti di piccole e medie imprese italiane.

L'estensione della consegna in giornata a nuove città italiane rappresenta comunque un passo avanti nella strategia di Amazon per consolidare la sua posizione di leader nel mercato dell'e-commerce. La velocità e la convenienza del servizio, unite alla vasta selezione di prodotti disponibili, rendono Amazon Prime un'opzione sempre più attraente per i consumatori italiani, a scapito dei negozi fisici.

