PS5 è la console più venduta negli USA a settembre, calano tutte ma Xbox in particolare

PS5 è stata la console più venduta negli USA a settembre, sia considerando le unità piazzate che gli incassi, seguita da Nintendo Switch (seconda per unità vendute) e Xbox Series X|S (seconda per dollari incassati).

Non è stato un buon mese per l'hardware, tutt'altro: la spesa è calata del 44% su base annua, facendo segnare il punto più basso per l'industria dal 2019. Tutte le console hanno perso qualcosa: PS5 il 45%, Nintendo Switch il 23%, ma Xbox Series X|S con il 54% si conferma la piattaforma più sofferente.

Restando in casa Microsoft, è interessante notare che Xbox Series X è stato il modello più venduto a settembre, con il 58% delle quote contro quelle di Xbox Series S, e tale dato vale anche per le vendite realizzate negli USA dal lancio ad oggi (51% per Series X, 49% per Series S).

Per quanto riguarda invece Sony, il 40% delle PS5 vendute a settembre sono state delle Digital Edition: questo modello ad oggi rappresenta il 18% del totale piazzato negli Stati Uniti. Ci sono infine gli accessori, il cui mercato è cresciuto dell'1% su base annua.