Annunciata l'open beta di Monster Hunter Wilds, data e orari e dettagli sui contenuti

Durante il Monster Hunter Wilds Showcase andato in onda oggi, Capcom ha annunciato un' open beta , dando modo finalmente a tutti di provare il nuovo capitolo della serie in attesa del debutto nei negozi fissato al prossimo anno.

Dettagli sui contenuti, mostri presenti e bonus per il completamento

La demo sarà divisa in tre parti. La prima consiste nell'editor per la creazione del personaggio completo di ogni funzione e con la possibilità di trasferire i dati del nostro cacciatore o della nostra cacciatrice nel gioco completo.

Il Doshagumal uno dei mostri di Monster Hunter Wilds

Sarà inclusa anche una missione della storia, in cui verranno introdotte le meccaniche di base di Monster Hunter Wilds nel corso di una caccia al Chatacabra. Infine, è inclusa una missione di caccia al Doshaguma, che sarà possibile affrontare in solitaria o in multiplayer. Partecipando all'open beta di Monster Hunter Wilds i giocatori riceveranno nel gioco completo un pendente a forma di volpe per decorare le armi e il Seikret.

Si tratta chiaramente di un'ottima occasione per provare con mano le maggiori novità di questo capitolo, come la modalità Precisione, gli spostamenti con il Seikret e la possibilità di cambiare al volo arma nel mezzo della caccia. Allo stesso modo chi si avvicina per la prima volta alla serie potrà prendere dimestichezza con le meccaniche base e provare le 14 tipologie di armi presenti nel gioco.

Un cacciatore di Monster Hunter Wilds affronta l'Arkveld

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Monster Hunter Wilds sarà disponibile a partire dal 28 febbraio 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere le nostre impressioni dopo aver provato il nuovo capitolo della serie al Tokyo Game Show 2024.