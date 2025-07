CORSAIR MP700 ELITE 1TB, l’SSD PCIe 5.0 ultraveloce ora in offerta su Amazon

Durante il Prime Day potete portarvi a casa un SSD da urlo : il CORSAIR MP700 ELITE da 1TB, disponibile a 109,99€ invece di 149,99€. Se cercate un drive M.2 NVMe PCIe 5.0 per spingere al massimo il vostro PC, questa è l'offerta giusta. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Come sempre, il prodotto è venduto e spedito da Amazon , con consegna veloce e resi gratuiti inclusi per i clienti Prime.

Fino a 10.000 MB/sec per un PC velocissimo

Il CORSAIR MP700 ELITE è uno degli SSD più veloci attualmente in commercio. Supporta il protocollo PCIe Gen5 x4, raggiunge fino a 10.000 MB/sec in lettura sequenziale e 8.500 MB/sec in scrittura. È perfetto per caricare giochi, trasferire file pesanti o semplicemente rendere il sistema operativo una scheggia.

In più, è compatibile con DirectStorage, la tecnologia di Microsoft pensata per ridurre i tempi di caricamento nei giochi di nuova generazione. Se avete una GPU compatibile, il vostro sistema sarà pronto per prestazioni da console next-ge