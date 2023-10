Corsair Platform:6, disponibile la scrivania modulare per giocatori e content creator

Platform:6 è già disponibile in tre modelli preconfigurati sul sito web e presso i rivenditori autorizzati. Inoltre, CORSAIR offre uno strumento online per configurare la propria scrivania su misura, con molte opzioni tra cui scegliere.

Corsair ha lanciato oggi Platform:6 , l'interessante scrivania modulare realizzata in collaborazione con Elgato, pensata per soddisfare tutte le esigenze di giocatori, content creator e professionisti di ogni settore. Il prezzo? Si parte da 1.178,60€ .

Versioni e caratteristiche

Platform:6 si presenta in due versioni: con altezza fissa o regolabile, quest'ultima dotata di due motori elettrici e un controller a LED con due memorie. La superficie è disponibile in laminato nero o in rubberwood noce scuro. Le estensioni opzionali della scrivania permettono di ampliare del 33% la già ampia superficie di Platform:6 e sono provviste di pannelli laterali per una migliore organizzazione.

Con una superficie di oltre 180 cm, Platform:6 offre ampio spazio per il PC e gli accessori, e grazie al sistema CORSAIR RapidRoute integrato per l'organizzazione dei cavi, agli strumenti per il loro posizionamento e a un vano interno nascosto, elimina ogni ingombro in eccesso, creando un ambiente pulito, essenziale e adatto a qualsiasi attività. Le prese multiple mobili con ricarica USB Type-A e Type-C sono compatibili con tutti i tipi di dispositivi, grandi o piccoli.

Sul retro della scrivania si trova il sistema modulare su binari, che permette di montare vari accessori per le riunioni o lo streaming dal vivo, come telecamere, luci e microfoni. Il sistema utilizza una barra universale in alluminio con canale a T, che si adatta a centinaia di supporti e accessori di altre marche. Inoltre, Platform:6 include due bracci porta-monitor che si agganciano al binario, e che possono sostenere fino a due monitor da 32 pollici (o un monitor ultrawide da 34 pollici).