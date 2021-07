Cosa giocherete questo weekend? Dopo una settimana impegnativa, ecco finalmente un attimo di pausa che possiamo dedicare alle nostre passioni, in primo luogo i videogiochi. La si dedica al recupero del backlog o a qualche nuova esperienza?

Se siete fan delle produzioni Nintendo, magari avete comprato proprio ieri The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, l'attesa remaster di uno degli episodi meno noti della serie, non solo migliorato sul piano grafico ma anche del gameplay e dei controlli.

Questi ultimi sfruttano infatti una doppia combinazione di rilevazione di movimento e pulsanti fisici, con la possibilità di passare in qualsiasi momento da una soluzione all'altra laddove si possieda un Nintendo Switch standard oppure il modello Lite, privo come sappiamo dei Joy-Con indipendenti.

Come? Siete ancora indecisi? Allora magari date un'occhiata alla nostra recensione di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD per un'analisi approfondita del gioco, dei suoi pregi e dei suoi eventuali difetti.

Se invece non possedete Switch e preferite esperienze completamente diverse, è disponibile da ieri nei negozi anche F1 2021, l'ultima edizione del gioco di guida su licenza FIA sviluppato da Codemasters, il primo dopo l'acquisizione del team da parte di Electronic Arts.

Tante le novità di questo episodio, in primis la modalità narrativa Braking Point, che offre un'entusiasmante variazione sul tema rispetto alla carriera tradizionale raccontandoci la storia di un pilota alle prime armi, che parte dalle categorie inferiori nutrendo il sogno di diventare un giorno campione di Formula Uno.

Anche in questo caso, se avete dei dubbi potete leggere la nostra recensione di F1 2021 e decidere magari di uscire proprio stamattina, raggiungere il vostro negozio di videogiochi preferito e acquistare il gioco per poi divorarlo nel corso del fine settimana.

Insomma, ci sono due gran bei titoli a vostra disposizione qualora vogliate dedicare il weekend alle ultime novità. Magari però, come detto, avete intenzione di recuperare un po' e affrontare il temibile backlog. Quale che sia la vostra scelta, fateci sapere cosa giocherete questo weekend!