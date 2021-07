ESL Flowe Championship: il campionato ufficiale PlayStation per GT Sport è all'atto finale

Sul nostro canale Twitch ospiteremo a partire dalle 19:00 le finali dell'ESL Flowe Championship, il primo Campionato Eco-Green al mondo! Si tratta anche del campionato ufficiale PlayStation per GT Sport.

Tutti i giocatori italiani di GT Sport, dalla propria PlayStation, hanno avuto la possibilità di partecipare a ESL Flowe Championship. Il campionato è stato strutturato in quattro tornei di qualifica, da disputare ogni weekend a partire dal 1° maggio.

Adesso che le qualifiche si sono concluse, si sono scoperti gli 8 giocatori che hanno la possibilità di giocarsi il titolo durante la Finalissima del 17 luglio.

Ecco i piloti che si sono qualificati:

Aculnaig_94



Dexren9523



ExP_FabioPower



ExP_Galla



garasa-91



roby220796



Williams_BRacer



Williams_Gio

I piloti si contenderanno un montepremi da 1260 euro + una PlayStation 5.

Anche voi potrete seguire le gare in diretta attraverso il player video presente in questa notizia e più o meno in tutte le pagine del sito. Il tutto a partire dalle 19:00. Vi aspettiamo.