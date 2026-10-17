Cosa giocherete questo weekend? Castlevania: Belmont's Curse, Planet Zoo 2 o Warhammer 40.000: Boltgun 2?

Il fine settimana è finalmente arrivato, portando con sé un po' di meritato tempo libero da dedicare ai videogiochi. Tra nuove uscite, il backlog dei giochi da recuperare e partite da organizzare con gli amici, le occasioni per impugnare il controller non mancano di certo. E quindi, come ogni sabato, vi chiediamo: cosa giocherete questo weekend?

Le novità dell'ultima settimana

Tra le uscite di maggiore spessore di questa settimana c'è Castlevania: Belmont's Curse, nuova avventura che riporta al centro della scena la celebre stirpe di cacciatori di vampiri di Konami. Il titolo, frutto degli sforzi di Twin Motion ed Evil Empire, vede come protagonista Sonia Belmont, discendente di Trevor Belmont, che si trova a dover fare i conti con un'invasione di creature mostruose a Parigi. Torna la frusta Ammazzavampiri, che in questo capitolo acquisisce nuove funzioni rispetto al passato, dando vita a un'azione ancora più rapida e spietata. Sonia potrà inoltre utilizzarla come strumento di movimento per oscillare tra le ambientazioni e raggiungere nuove aree. Come spiegato nella nostra recensione di Castlevania: Belmont's Curse, il risultato è un metroidvania di alto livello che punta a modernizzare la formula della serie, proponendo al contempo un sistema di combattimento eccellente, puzzle stimolanti e una direzione artistica di grande qualità. Tuttavia, alcuni fan più puristi potrebbero storcere il naso per le influenze della serie animata Netflix e per alcune modifiche apportate alla formula originale.

Planet Zoo 2 raccoglie l'eredità del celebre gestionale di Frontier Developments proponendo un sistema di costruzione dello zoo dei propri sogni ancora più avanzato e una maggiore attenzione alla cura e al benessere degli animali. Il gioco introduce nuove specie provenienti da ogni angolo del pianeta, habitat più dettagliati e strumenti che permettono di modellare con precisione ogni aspetto del proprio parco zoologico. La modalità carriera offre nuove sfide legate alla conservazione delle specie e alla gestione economica, mentre la componente creativa lascia ampio spazio alla fantasia dei giocatori.

Cambiamo totalmente genere, ritmo e toni con Warhammer 40.000: Boltgun 2, sequel dell'apprezzato boomer shooter che fonde l'universo di Warhammer 40.000 con il gusto per gli FPS classici degli anni '90. Sarà possibile scegliere tra Malum Caedo, dotato di una potenza incontenibile, e l'agile Nyra Veyrath, due protagonisti caratterizzati da stili di gioco profondamente differenti.

Infine troviamo Tales of Eternia Remastered, versione aggiornata di uno degli episodi più amati della storica serie JRPG di Bandai Namco. Questa riedizione propone una veste grafica rinnovata e alcune funzionalità pensate per rendere l'esperienza più accessibile e flessibile. La storia segue ancora una volta Reid, Farah e i loro compagni nel tentativo di impedire una catastrofe che minaccia due mondi collegati tra loro, mentre il celebre sistema di combattimento in tempo reale mantiene intatto il suo fascino. Come spiegato nella nostra recensione di Tales of Eternia Remastered, si tratta di un ritorno particolarmente interessante per chi desidera riscoprire un classico del genere o recuperarlo per la prima volta, pur essendo un'esperienza che sente inevitabilmente il peso dei suoi oltre vent'anni.

Dedicherete il weekend a una delle novità appena arrivate, continuerete un titolo recente o proverete a sfoltire il backlog? Raccontateci i vostri piani videoludici nei commenti qui sotto.