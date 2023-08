Cosa giocherete questo weekend? Red Dead Redemption, Shadow Gambit o Moving Out 2?

Cosa giocherete questo weekend? Vi poniamo la stessa domanda ogni volta e le risposte sono sempre molto interessanti, fra chi si butta a capofitto sulle nuove uscite degli ultimi giorni e chi invece approfitta di un momento di quiete per erodere un pur mastodontico backlog.

Certo, stavolta gli spunti di discussione non mancano visto che giovedì è uscito su PS4 e Nintendo Switch un certo Red Dead Redemption (qui la recensione) e non sono mancate le polemiche in merito al lavoro svolto in questo caso da Rockstar Games.

A tredici anni di distanza dalla pubblicazione dell'originale avventura di John Marston, lo studio di GTA non ha infatti saputo far di meglio che portare sugli store digitali (la versione fisica arriverà a ottobre) una semplice conversione e non la pregiata remaster o meglio ancora il sofisticato remake su cui tanti speravano di poter mettere le mani.

Certo, la qualità dell'esperienza è ancora oggi fuori discussione, su Nintendo Switch il franchise è al suo debutto assoluto con un port decisamente solido e su PS4 Pro e PS5 è possibile godere non solo di una grafica a 4K reali ma anche di un frame rate saldamente ancorato ai 30 fps, che chiaramente non sono 60 ma rispetto alle prestazioni ballerine su PS3 e Xbox 360 è comunque un altro paio di maniche.