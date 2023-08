Pacific Drive rinviato all'inizio del 2024, nuovo trailer all'ONL Gamescom 2023

Pacific Drive, l'interessante survival post-apocalittico "in auto", è stato rinviato all'inizio del 2024 su PC e PS5. Gli sviluppatori hanno tuttavia annunciato che un nuovo trailer del gioco verrà presentato all'Opening Night Live 2023.

I ragazzi di Ironwood Studios hanno spiegato che la decisione di rimandare l'uscita del loro titolo è legata alla volontà di mantenere un certo livello qualitativo ma al contempo salvaguardare la salute dei componenti del team, evitando loro un impegnativo crunch per velocizzare i lavori.

Annunciato lo scorso settembre durante uno State of Play, Pacific Drive si pone senza dubbio come un prodotto davvero interessante ed è giusto che gli autori si prendano tutto il tempo necessario per consegnarcelo nelle condizioni migliori.