I migliori giochi d’avventura su Xbox Game Pass

Quando la storia è tutto, i giochi d'avventura sono quello che fa per voi: ne abbiamo selezionati alcuni dal catalogo del Game Pass per fare contenti tutti i palati.

Raccontare una storia con un videogioco non è mai semplice: c'è sempre il rischio di scontentare qualcuno esagerando con i filmati o con i testi. Se siete abbonati Xbox Game Pass, poi, ci sono un sacco di opzioni da testare, ma è comunque fastidioso iniziare un videogioco sperando di appassionarsi alla storia e dopo cinque o sei ore scoprire che, alla fine, quella storia non era un granché. Per guidarvi nel percorso di scelta abbiamo selezionato una serie di avventure dal catalogo del servizio Microsoft, tutte con una storia intensa e un gameplay che non la mette mai in ombra e un'atmosfera unica. In questa lista dei migliori giochi d'avventura su Xbox Game Pass c'è un'esperienza per tutti, dagli amanti dei grandi classici ai fan degli horror, da chi non si tira indietro di fronte a un buon puzzle a chi è alla ricerca di una storia cooperativa. Ci sono esperienze con una vena più artistica e onirica più marcata, il ritorno di vecchie glorie del passato e persino un progetto meravigliosamente inquietante che ha conquistato decine di migliaia di fan grazie alle sue atmosfere stranianti e davvero ben fatte.

Return to Monkey Island Avrete il coraggio di portare finalmente a termine l'epico viaggio di Guybrush Threepwood, il pirata più famoso dei videogiochi? Quando si parla di videogiochi d'avventura, il primo nome che viene in mente è quello di Monkey Island che, con il suo ultimo capitolo, ha dato a Ron Gilbert la possibilità di scrivere un'ultima impresa per il suo leggendario pirata Guybrush Threepwood. All'atto pratico questo gioco è un'avventura punta e clicca piuttosto tradizionale, quindi di azione in senso stretto ce n'è poca, ma tra enigmi, risate, intrighi e dialoghi il divertimento è garantito. Per chi non conoscesse questa incredibile saga, la presenza di Return to Monkey Island su Game Pass è l'occasione giusta per darle una possibilità: vi ritroverete nell'età dell'oro della pirateria, su un'isola fittizia del Mare dei Caraibi e con un intricato mistero da risolvere. Incontrerete tanti personaggi assurdi e divertenti tra cui il leggendario LeChuck, un pirata zombie cha fa da antagonista a Guybrush. A metà tra tuffo nel passato e sfida contemporanea al concetto di classico, Return to Monkey Island non vi deluderà se siete alla ricerca di una bella storia, enigmi intriganti e un'atmosfera tanto unica quanto iconica.

Grim Fandango Che siate videogiocatori veterani o abitanti dell'internet avrete certamente familiarità con i personaggi di Grim Fandango Restando in tema di classici, se vi piacciono le avventure e le storie ben scritte Xbox Game Pass ha in serbo per voi una vera e propria gemma. Parliamo di Grim Fandango, un videogioco sviluppato da LucasArts e originariamente uscito nel 1998 che trovate sul servizio Microsoft nella sua versione remastered. La storia di questa iconica avventura vi metterà nei panni di Manny Calavera, un agente di viaggi del Dipartimento della Morte. Il gioco ha come fondamenta narrative la concezione azteca dell'aldilà in cui è necessario viaggiare attraverso il mondo dei vivi per poter raggiungere quello dei morti. Manny, che in vita ha contratto molti debiti, deve vendere pacchetti di viaggi finché non li ha saldati ma gli capitano a tiro solo anime miserabili che possono permettersi solo le opzioni più economiche. Il gioco è suddiviso in quattro atti, ambientati ciascuno a un anno di distanza dall'altro e sempre durante il Giorno dei Morti, il 2 novembre. Attraverso questi quattro episodi Manny, parlando con gli altri personaggi, risolvendo enigmi ed esplorando le ambientazioni di gioco alla ricerca di oggetti speciali, vivrà un'avventura incredibile che, se non l'avete mai vissuta in prima persona, vi consigliamo di recuperare.

Pentiment Con Pentiment potrete vivere all'interno di un manoscritto medievale e risolvere misteri Obsidian Entertainment sa raccontare le storie e con Pentiment ha unito a una narrativa medievale/rinascimentale ben documentata e storicamente plausibile a uno stile artistico incredibile, che prende spunto dalle miniature dei manoscritti. Ambientato nel 1518, Pentiment vi farà vestire i panni di Andreas Maler, un artista al lavoro sui tomi di un'abbazia a Tassing, nel nord della Baviera. Qui il protagonista verrà coinvolto in una serie di vicende, tra cui un omicidio, una rivolta e un grande mistero con radici profonde, e sarà vostro compito raccogliere indizi, parlare con gli altri personaggi e formulare ipotesi, il tutto con un timer che ticchetta costringendovi a prendere decisioni che non possono mai tenere conto di tutti lati di una vicenda. Il lato investigativo di questo gioco ricorda un po' il Nome della Rosa e il suo comparto grafico ha osato sfidare i canoni del genere per proporre una veste nuova, in linea con il periodo storico e con il mestiere del protagonista. Questo gioco è una vera e propria opera d'arte in movimento e riuscirà a rapirvi con i suoi misteri e la sua ambientazione storicamente molto accurata e ben sviluppata.

Firewatch Tra le gemme disponibili su Xbox Game Pass, Firewatch spicca come un'esperienza narrativa originale, coinvolgente e profondamente toccante. Ambientato nei boschi del Wyoming, Firewatch mette nei panni di Henry, un guardiano forestale che ha deciso di allontanarsi dai problemi della sua vita quotidiana per lavorare in mezzo alla natura. Le uniche comunicazioni con l'esterno avvengono sostanzialmente via walkie-talkie, attraverso degli scambi con Delilah, l'unica compagna di Henry, e ci si ritrova così immersi in una trama molto più misteriosa e coinvolgente di quanto possa sembrare inizialmente, dove le scelte di dialogo influenzano il corso della storia e il rapporto con Delilah. Il senso di solitudine, i dubbi personali e la ricerca di connessione umana sono tra i temi cardine del gioco, mentre la grafica stilizzata, la palette di colori unica e i paesaggi mozzafiato, combinati con una colonna sonora evocativa, rendono Firewatch un'avventura intima e personale, profonda e riflessiva. Da giocare assolutamente.

Tell Me Why Tell Me Why è un gioco d'avventura in tre episodi che vi vedrà vestire i panni di due gemelli riuniti dopo una separazione di dieci anni nella casa dove sono cresciuti in Alaska. Lì, l'obiettivo di Tyler e Alyson è quello di investigare sull'omicidio della madre di cui Tyler è stato accusato e per cui ha passato un decennio in prigione. I due gemelli, poi, hanno l'abilità di comunicare telepaticamente, una capacità che è al centro delle sezioni puramente videoludiche di questo gioco. Il tema principale della storia di Tell Me Why è la fallibilità della memoria: i protagonisti, infatti, rivivono i loro ricordi più traumatici in modo diverso e con prospettive distinte, starà al giocatore comprendere il quadro più ampio e prendere una serie di decisioni importanti dopo aver rivissuto le memorie di ciascuno secondo la sua percezione. In base a quale delle due versioni degli eventi passati farete credere ad Alyson o a Tyler, poi, il gioco cambierà e alla fine vi proporrà uno dei suoi finali alternativi.

Genesis Noir L'universo, il jazz, una storia d'amore e la formazione della vita: in Genesis Noir c'è tutto questo e molto di più Se avete mai sognato di unire l'estetica dei film noir con i discorsi filosofici sull'inizio e la fine dell'universo, allora Genesis Noir è l'avventura punta e clicca che fa per voi. L'intera storia è una sapiente rilettura in chiave romantica della formazione e dell'eventuale distruzione dell'universo: il protagonista è un orologiaio chiamato No Man (che rappresenta il tempo) la cui missione è impedire a Golden Boy (incarnazione di tutta l'energia) di distruggere Miss Mass, ovvero la massa del cosmo e di tutto ciò che esiste. Tradotto in termini noir, questa storia diventa quella di No Man che si è appena lasciato con Miss Mass, una cantante in un night club. Una notte di disperazione il protagonista prova a chiamarla e lei risponde chiedendo aiuto. No Man corre al suo appartamento e trova Golden Boy (il sassofonista del gruppo) nell'atto di sparare a Miss Mass. Lì il protagonista scopre di poter fermare il tempo e decide di usare questa abilità per fermare il proiettile di Golden Boy. Questa scelta lo farà imbarcare in un viaggio che, attraverso una serie di vignette, lo porterà a ripercorrere gli stadi di sviluppo dell'universo e il processo di nascita della vita sulla Terra. In Genesis Noir l'estetica gioca un ruolo chiave, così come l'uso del colore e della musica jazz in un'atmosfera tanto noir quanto piacevolmente bizzarra.

Telltale: The Walking Dead Quando uno sviluppatore prende molto seriamente il materiale originale del prodotto su licenza che sta realizzando nascono opere come i The Walking Dead di Telltale Chi è alla ricerca di una serie di storie intense e che non hanno bisogno di alcuna conoscenza pregressa troverà nei molti videogiochi sviluppati da Telltale Interactive dedicati a The Walking Dead un compagno di avventure davvero longevo. Fatta eccezione per un paio di spin-off dedicati a un personaggio principale della serie TV e a qualche cammeo, infatti, questi titoli post apocalittici pieni di zombie hanno personaggi originali, pur restando sempre molto fedeli all'atmosfera e allo stile del fumetto di Robert Kirkman e Tony Moore. Qui c'è un insolito cambio di registro da parte degli sviluppatori della Telltale, perché al posto di concentrarsi sui puzzle hanno deciso di mettere al centro dei loro giochi lo sviluppo dei personaggi in modo da raccontare storie stratificate e con un peso specifico notevole. Chi è abbonato al Game Pass ed è fan dei mondi post-apocalittici troverà in questa serie di titoli atmosfere cupe e inquietanti, ma anche una strenua lotta per la sopravvivenza e per proteggere le persone che si amano.